تركيا ترد على الجامعة العربية ودعوة أنقرة لتبني دور إيجابي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت وزارة الخارجية التركية، الخميس، على البيان الصادر عن اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، ودعوة أنقرة لتبني دور إيجابي يهدف لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت الخارجية التركية في البيان الذي نشره تلفزيون TRT التركي الرسمي: "تركيا ترفض كافة القرارات التي صدرت عن اجتماع، وأن تلك القرارات لا تُؤخذ على محمل الجد،" مشيرة إلى أن "أعضاء جامعة الدول العربية يتعمدون توجيه اتهامات باطلة لتركيا بهدف التستر على فعالياتهم وأجنداتهم المدمرة".

وأضافت: "تركيا تولي اهتماماً كبيراً لوحدة أراضي الدول العربية ووحدتها السياسية، ولاستقرار المنطقة، على عكس الإدارات التي تقف وراء القرارات الصادرة ضد تركيا.. الشارع العربي يدرك يقيناً تجاهل تلك الإدارات للقضية الفلسطينية وعرقلتهم لمبدأ حل الدولتين ومبادراتهم لمنع صدور قرار عربي موحد من الجامعة العربية بشأن القضية الفلسطينية".

واستطرد الخارجية التركية ببيانها قائلة: "تركيا ستواصل مواقفها البنّاءة لإحلال الاستقرار في المنطقة، رغم محاولات العرقلة التي تقوم بها تلك الأنظمة التي تسببت في تدمير اليمن والساعية لتقسيم سوريا والداعمة للتنظيمات الإرهابية التي تهدد سيادة العراق والمهددة لمساعي إعادة الاستقرار إلى السودان بسبب مصالحها".