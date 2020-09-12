الخارجية الأردنية تعلق على اتفاق البحرين وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن "التغيير المطلوب والخطوة الأساسية" لتحقيق اتفاق السلام بالشرق الأوسط "يجب أن يأتيا من (قبل) إسرائيل" عبر "زوال الاحتلال"، وذلك في معرض تعليقه على إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل، الجمعة.

وأضاف الصفدي، في بيان للخارجية الأردنية، أن على إسرائيل "وقف إجراءاتها التي تقوض حل الدولتين وتنهي الاحتلال اللاشرعي للأراضي الفلسطينية".

وأكد الصفدي أن "أثر اتفاق تطبيع العلاقات البحرينية-الإسرائيلية وكل اتفاقات السلام مع إسرائيل يعتمد على ما ستقوم به إسرائيل، فإن بقي الاحتلال واستمرت إسرائيل في إجراءاتها... سيتفاقم الصراع وسيتعمق ولن تنعم المنطقة بالسلام العادل الذي تقبله الشعوب ويمثل ضرورة إقليمية ودولية".

وقال الصفدي إن السلام "لن يكون شاملاً ودائماً إلا إذا قبلته الشعوب وتبنته، وذاك شرطه تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي أن البحرين هي "ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!"، في إشارة إلى الإمارات التي أعلن ترامب، في 13 أغسطس آب الماضي، أنها اتفقت مع إسرائيل على تطبيع كامل للعلاقات.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلي الإمارات والبحرين وإسرائيل في واشنطن، الثلاثاء المقبل، لتوقيع اتفاقات تطبيع العلاقات بينها، في تقليد على طريقة توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل في 1979.

وكانت البحرين ضمن دول دول عربية، هي السودان والإمارات وسلطنة عُمان، زارها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قبل عدة أسابيع من أجل "تعميق التطبيع". وأعرب عن أمله في أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات.