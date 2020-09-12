أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – دانت تركيا بشدة توصل البحرين لاتفاق تطبيع علاقات مع إسرائيل، ورأت أن هذه الخطوة من شأنها إلحاق الأذى بجهود الدفاع عن الفلسطينيين، وفقا لبيان صادر عن الخارجية التركية السبت.

وقالت الخارجية التركية إن اتفاق التطبيع يتعارض مع مبادرة السلام العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وأضافت: "من شأن هذه الخطوة إلحاق الأذى بجهود الدفاع عن القضية الفلسطينية، وستشجع إسرائيل على مواصلة ممارساتها غير القانونية ومحاولاتها لجعل احتلال الأراضي الفلسطينية دائما"، على حد تعبيرها.

وأكدت أنقرة على أن التوصل للسلام الدائم في الشرق الأوسط يتطلب حصول الفلسطينيين على حل "عادل وشامل" ضمن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الشأن.

وتابعت الخارجية التركية في بيانها قائلة إن "الضغط والإكراه الذي يمارسه لاعبون من خارج المنطقة والتنازلات غير المسؤولة والمبنية على الاهتمام بالمصالح ضيقة الأفق لا يمكن أن تمحي هذه الحقيقية"، وفقا للبيان.

وكانت قد توصلت المناكة لاتفاق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الجمعة، على أ، توقع على اتفاقية السلام في واشنطن في 15 سبتمبر/أيلول.