دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، إن إعلان السلام بين البحرين وإسرائيل يعد "سياج استقرار للمنطقة"، على حد تعبيره.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن الكعبي تهنئته لمملكة البحرين على الاتفاق مع إسرائيل، مُعتبرًا أن "منطقتنا العربية بحاجة إلى بناء علاقات وشراكات قائمة على الاحترام المتبادل وترسيخ مبادئ العدل وحفظ الحقوق والمواطنة لكل الشعوب، وتعزيز السلم المجتمعي، وتثبيت ركائز السلام والاستقرار".

وأضاف الكعبي: "هذا ما يؤكد عليه ديننا الإسلامي الحنيف، وتسعى إلى ترسيخه وتكريسه على أرض الواقع دولة الإمارات العربية المتحدة برؤى حكيمة من قيادتنا الرشيدة".

ودعا رئيس هيئة الشؤؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات إلى دعم "كل اتفاق بين الدول يؤسس لبناء جسور أخوية وبناء علاقات وطيدة تحفظ مصالح الشعوب والدول، ويأخذ في الحسبان صناعة مستقبل مزدهر للأجيال وتهيئة بيئة آمنة لكل بني البشر".

ويوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي أن البحرين وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، لافتا أنها "ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!"، في إشارة إلى الإمارات التي أعلن ترامب، في 13 أغسطس آب الماضي، أنها اتفقت مع إسرائيل على تطبيع كامل للعلاقات.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلي الإمارات والبحرين وإسرائيل في واشنطن، الثلاثاء المقبل، لتوقيع اتفاقات تطبيع العلاقات بينها، في تقليد على طريقة توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل في 1979.

وكانت البحرين ضمن دول دول عربية، هي السودان والإمارات وسلطنة عُمان، زارها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قبل عدة أسابيع من أجل "تعميق التطبيع". وأعرب عن أمله في أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات.