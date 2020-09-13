دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شرطة دبي، السبت، ضبط شاب قالت إنه خالف قرار الحجر المنزلي، بعد تأكده من إصابته بفيروس كورونا، إلى جانب نشره مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد من خلاله إصابته وتعمده الخروج لشراء "القهوة".

وقالت شرطة دبي إن الشاب عرض حياة الآخرين للخطر، وقد تمت إحالته مرة أخرى إلى الحجر الصحي، مع اتخاذ الإجراءات والقوانين اللازمة بحقه، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

ونقلت "وام" عن مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف، قوله إن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تقضي بمعاقبة كل من يخالف تعليمات الحجر المنزلي بغرامة قدرها 50 ألف درهم.

وأضاف مدير إدارة تحريات ومباحث دبي أن الشاب يواجه عقوبات أخرى لإثارته الرأي العام وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تشمل الحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو إحدى العقوبتين.

وقبل أيام حذرت السلطات الصحية في الإمارات من التجمعات، قائلة إن 88% من الإصابات يعود إليها.

ويوم السبت، أعلنت الإمارات عن تسجيل 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي شهدته البلاد منذ ظهور الوباء.

ويوجد 78849 إصابة بفيروس كورونا في الإمارات، منها 399 وفاة، فيما تعافت 68983 حالة.