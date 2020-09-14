تعيين "سيدة القطار" بمنصب رسمي في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، الاثنين، عن تعيين صفية أبوالعزم التي لاقى مقطع فيديو دافعت ودفعت فيه الأجرة عن مجند تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وباتت منذ حينها تعرف باسم "سيدة القطار".

ماما اللى بالفيديو دا هى مصر نفسها اللى بتحب جيشها ودا شيء معروف من قديم العصور ما كان ولا هايكون محل شك . #سيده_القطار https://t.co/N0RbSHfOY8

وقالت مرسي وفقا لما نقلته بوابة الأهرام أن "قرارا صدر من المجلس بضم السيدة صفية ابراهيم لعضوية فرع المجلس بمحافظة الغربية وهذا تكريم بسيط من المجلس"، معربة عن "أملها أن تراها في المجالس المحلية أو البرلمان بعد الشعبية الكبيرة التي حصلت عليها مؤخراً".

وعبرت رئيسة المجلس القومي للمرأة عن سعادتها باستضافة صفية أبوالعزم حيث قامت بتسليمها درع المجلس وباقة من الورود، فضلا عن تسليمها قرار تعيينها بفرع المجلس بمحافظة الغربية.

وكان الجيش المصري قد شكر "السيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب"، مُعتبرًا ما فعلته "تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة".

وكانت وزارة النقل قد أقرت توقيع خصم من أجور رئيس القطار (50 يومًا) ومُشرف القطار (15 يومًا)، ونقلهما من قطارات الركاب إلى تلك الخاصة بنقل البضائع، كما وقعت الوزارة غرامة بقيمة 4 آلاف جنيه على الاثنين لعدم ارتدائهما الكمامة الطبية على متن القطار.