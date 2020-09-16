كوشنر يلمح لـCNN بإرسال مقاتلات F-35 للإمارات رغم معارضة إسرائيل

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—لمّح جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى أن أمريكا سترسل طائرات F-35 المتطورة للإمارات رغم معارضة إسرائيل لذلك.

جاء ذلك في مقابلة لكوشنر مع الزميل وولف بليتزر على CNN حيث قال: "لا علاقة لذلك بصفقة السلام، لدينا علاقاتنا مع الإمارات وحاربنا معا بـ4 حروب على ما اعتقد لديهم جيش هائل، وهم على الحافة تماما مع إيران، وسياسة الرئيس الأمريكي هي مكافحة عداء إيران".

وتابع قائلا: "عبر إرسال مقاتلات F-35 للإمارات، هذا من الواضح سيقوي حلفائنا بالمنطقة وينبه أكبر سبب لعدم الاستقرار بأننا نولي اهتماما جديا للمكان الذي يوجدون فيه".

ويذكر أن مصادر بوزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء بالكونغرس، قالوا إن جاريد كوشنر، يقف وراء الدفع لتنفيذ صفقة بيع مقاتلات F-35 للإمارات، في حين ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير سابق أن الجيش الإماراتي تلقى ملخصا سريا من قبل مسؤولين بالإدارة الأمريكية حول مقاتلات الـF-35 خلال الأسابيع القليلة الماضية.