دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبرت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفكيره في اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد تدل على "نظام قُطاع طرق" ونهج "التنظيمات الإرهابية".

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية إن "تصريحات رأس الإدارة الأمريكية حول استهداف الرئيس بشار الأسد تبين بوضوح المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن للإدارة الأمريكية، ولا تدل إلا على نظام قطاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم".

وأضاف المصدر أن "اعتراف ترامب بمثل هذه الخطوة يؤكد أن الإدارة الأمريكية هي دولة مارقة وخارجة عن القانون، وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات، دون الأخذ بعين الاعتبار أي ضوابط أو قواعد قانونية أو إنسانية أو أخلاقية في سبيل تحقيق مصالحها في المنطقة".

وكان ترامب قد صرح، في مقابلة مع قناة "Fox News" الأمريكية الثلاثاء، بأنه كان يريد أن يأمر وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس باغتيال الأسد، مضيفا أن ماتيس عارض الفكرة ورفضها.

وناقض الرئيس الأمريكي بهذا التصريح تصريحات سابقة له أدلى بها عام 2018، وقال حينها إن تقريرا صحفيا تحدث عن عزمه اغتيال الأسد "من وحي الخيال"، ولفت حينها إلى أن خيار اغتيال الأسد لم يكن مطروحا ولن يكون كذلك، على حد قوله حينها.