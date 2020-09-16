دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تناول الدكتور طارق الحبيب، الاستشاري السعودي في الطب النفسي لموضوع الزواج وأنواعه وأي أنواع الزواج يعتبر الأفضل من وجه رأيه.

#فيديو رأي د. طارق الحبيب في "زواج المسيار".. #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية @Talhabeeb https://t.co/BtYJbtu8yw

جاء ذلك في مقابلة للحبيب على قناة روتانا خليجية، حيث قال: "زواج المسيار والزواج التقليدي في تقييمي سيئة، أيهما الأفضل؟ الأفضل ما يحقق الاحتياجات ويحقق الاهتمامات هذا يدوم أطول.. تأتي بعض أحاديثه صل الله عليه وسلم كإنسان مميز فضلا عن أنه نبي عظيم فتأتي دفقات هكذا وهكذا بعيد عن البعد النفسي.. كلها مثل بعض في نظري لا نقول هذا خفي وهذا.. لا لا، الذي يكمل الاحتياجات والاهتمامات هو الذي يدوم أطول.."

أ. د. طارق الحبيب: الزواج التقليدي مدمر لبناء الأسرة، وزواج الحب كذلك.... #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية @Talhabeeb https://t.co/uuVtFgnf9k

وتابع قائلا: "مثلا لو واحد تزوج زواجا معلنا وكل شيء ولقى المرأة ما أحبها ولا حبته واهتماماتهم غير مشتركة ولا في شيء هذا ينتهي، لو تزوج زواج معلن أو غير معلن مسيار أو ما غيره ووجد تكامل يعيش أطول، مثلا لو أن بنت بارة متدينة جدا قلقة جدا عندها عجوز وشايب ما تقدر تتركهم ثم تقدم لها واحد مميز وما يتفوت وعمرها قريب من الـ40 وقالت والله ما اقدر أترك شيباني وهو قال أنا ما أقدر أعلم زوجتي ورجال ما يفوت والله لو أنا بنت ما أفوته وآخذ منه طفل يسوى أطفال الدنيا كلها عندي هذا الإطار ينجح العلاقة أكثر.."

وأضاف: "كل علاقة لها ظروف، يأتون للعيادة ويقولون والله يا بو علي أنا خطبت كذا، يا ماما ما احتياجاتك وما هي احتياجاته، إذا تكاملت يطول، ما تكاملت وبدأ بداية غير محترمة هذا الزواج فكرهه الناس ولكن كلما نقلناه إلى النور وتركنا الزوج والزوجة يرتبوا علاقتهم.. (زوج) مشغول متميز أفضل من واحد متفرغ متسيب.."