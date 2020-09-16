دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه تحدث مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأشار إلى أن المملكة ستقدم على خطوة التطبيع مع إسرائيل في "الوقت المناسب".

وقال ترامب في حديث للصحفيين بعد توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة عند سؤاله حول السعودية: "تحدثت إلى ملك السعودية أعتقد أنهم سينضمون في الوقت المناسب، نعم"، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "هذه لحظة تاريخية وكبيرة وأعتقد أن الجميع يتفق مع وجهة النظر هذه، وسينضم عدد من الدول الأخرى بوتيرة متسارعة"، على حد قوله.

وكانت قد رعت إدارة ترامب ما يُعرف بـ"اتفاقية أبراهام" بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من أخرى، ووقعت الأطراف المشاركة علهيا الثلاثاء في البيت الأبيض.

ورغم ذلك، لا تزال تتمسك السعودية بموقفها التي تصفه بـ"الثابت" تجاه الصراع، إذ تضع شرط حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية من أجل تطبيع العلاقات مع الجانب الإسرائيلي.