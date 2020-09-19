دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردَت مصر، السبت، على تصريحات وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، "السلبية" حول تطورات الأوضاع السياسية في البلاد منذ احتجاجات 30 يونيو حزيران 2013 ضد الرئيس السابق محمد مرسي.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان، إن حديث أوغلو مع قناة CNN Turk، تضمن إشارات مختلفة تناولت بطريقة سلبية "حول شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بثورة 30 يونيو، بما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تمامًا للواقع بهدف خدمة توجهات أيدولوجية".

وأكد مُتحدث الخارجية المصرية رفض بلاده "الكامل لهذا النهض"، مُعتبرًا أن "الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفي نفس الوقت بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية".

ومنذ 30 يونيو حزيران 2013، ظلت العلاقات بين مصر وتركيا، الداعمة لمرسي آنذاك، متوترة، وسط تلاسن متبادل بين مسؤولي البلدين على مدار السنوات الماضية.

وتصاعدت وتيرة ذلك مع تدخل تركيا بشكل علني في ليبيا لصالح حكومة الوفاق في مواجهة قوات الجنرال خليفة حفتر، قبل أن يعلن طرفا الأزمة الليبية وقفا لإطلاق النار.

بجانب أزمة مذكرة "الصلاحيات البحرية" المُوقعة بين حكومة الوفاق وأنقرة في أواخر نوفمبر تشرين الثاني، التي بموجبها توسعت تركيا في عمليات التنقيب عن الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط. في المقابل، رأتها مصر واليونان "غير قانونية"، بينما ذكرت تركيا أنها لصالح القاهرة.

وفي الأيام الأخيرة، أطلق مسؤولون أتراك تصريحات عن مصر والجيش المصري، قال البعض إنها محاولة لتهدئة الأجواء المتوترة وتهيئة المناخ لعودة العلاقات بين البلدين.