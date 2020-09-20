شاهد.. ما الذي يحصل في إيران بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اعتبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، 3 أعضاء في الاتفاق النووي مع إيران، الأحد، أن المحاولة الأمريكية لإعادة فرض عقوبات على طهران "باطلة قانونيا".

وجاء في بيان صدر عن الدول الثلاث: "تخلت الولايات المتحدة عن مشاركتها في الاتفاق التووي بعد انسحابها منه في 8 مايو 2018، وكنتيجة لذلك، فالإخطار الذي وصل من الولايات المتحدة وتم تداوله بين أعضاء مجلس الأمن غير قادر على إحداث تأثير قانوني".

وأضافت الدول الثلاث في بيانها: "ومن هنا، فإن أي قرار أو تصرف يُتخذ بناء على هذا الإجراء أو نتيجته المحتملة سيكون عاجزا عن ترك أثر قانوني"، على حد تعبيرها.

وتتفق رؤى فرنسا وألمانيا وبريطانيا مع نظيرتها الإيرانية والتي أكدت على أنه لا يحق لواشنطن إعادة فرض عقوبات على طهران كونها لم تعد مشاركة في الاتفاق النووي.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن إدارة ترامب استخدمت حقها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2231 وأعادت فرض العقوبات التي رُفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي عام 2015، بما في ذلك قرار حظر بيع الأسلحة لطهران.