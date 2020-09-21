الصين ترفض محاولة أمريكا إعادة فرض العقوبات على إيران

(CNN)-- قال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، إن إعلان الولايات المتحدة عن عودة العقوبات الدولية على إيران "غير شرعي وباطل".

في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أيد المبعوث الصيني 13 عضوًا آخر في مجلس الأمن قالوا إن انسحاب أمريكا الأحادي الجانب من الاتفاق النووي مع إيران من شأنه استبعاد أي إجراءات وفق آلية "سناب باك" في الاتفاق النووي الموقع إيران.

وقالت معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن إن إعادة العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة لن يكون لها أي تأثير.

ووصف مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة إعلان واشنطن عودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران بأنه "غير شرعي وباطل".

وقال المبعوث الصيني إن بلاده ملتزمة بدعم خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وستبذل جهودًا حثيثة من أجل إيجاد حل سياسي للمسألة النووية الإيرانية.

وفي 8 مايو أيار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، وتوعد بفرض عقوبات اقتصادية على إيران.

ويوم السبت، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دخول عقوبات الأمم المتحدة على إيران "حيز التنفيذ" مُجددًا. وحذر الدول الأعضاء في المنظمة من "عواقب" جراء "الإخفاق في القيام بواجباتها بتنفيذ هذه العقوبات".

وفي أغسطس آب الماضي، رفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، ما يعني تخفيف الحظر تدريجيًا بداية من منتصف أكتوبر تشرين الأول المقبل، بموجب أحكام القرار الأمُمي رقم 2231.