أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الإثنين، في حوار مع مذيع CNN، فريد زكريا، أن إعدام المصارع نافيد أفكاري، نُفذ لاتهامه بالقتل ولا أسباب سياسية له.

وقال ظريف الذي تحدث في حلسة افتراضية عن بعد لمجلس العلاقات الخارجية: "هذا الرجل، وأشعر بالأسف لأجل عائلته وعائلة ضحيته، لم يُعدم بسبب مشاركته في مظاهرات، لكن لضلوعه في عملية قتل"، نافيا ما قيل حول كون أفكاري معتقلا سياسيا.

وكان قد أُعدم المصارع الإيراني بتهمة ضلوعه بقتل ضابط أمن أثنا احتجاجات عام 2018 وفقا لوسيلة "ميزان" الإعلامية الإيرانية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني قائلا: "لقد اتُهم بالقتل، وقد مر بإجراءات قضائية تتعلق بتهمة القتل، ثمة ادعاء شخصي بحقه من جانب عائلة الشخص المقتول، لم يُعدم لمشاركته في الاحتجاجات".

وشدد ظريف على استقلالية القضاء الإيرانية، مؤكدا أن الحكومة ليس بإمكانه التأثير على أحكامه، وقال عن ذلك: "ليس بإمكان الحكومة التدخل ولم تفعل ذلك، ولم تعلم شيئا حول مجريات القضية، هذا هو القانون، وهذه استقلالية القضاء ويجب أن نقبل بها"، حسب قوله.

وكانت قد انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) حكم الإعدام بحق أفكاري قائلة إنه تعرض لعدد من خروقات حقوق الإنسان من ضمنها التعذيب والاعتراف القسري.

وداقع وزير الخارجية الإيراني عن تطبيق عقوبة الإعدام في بلاده، مشيرا إلى أنها مطبقة في عدد من الدول من ضمنها أمريكا التي أعدمت شخصا في عمر الـ18 لارتكابه جريمة قتل، مشيرا إلى أن أحد لم يسأل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول الأمر.

وكشف ظريف عن وجود نقاش في إيران حول ما إذا كان حكم الإعدام بحق أفكاري كان صحيحا.