بعد تصريحات ترامب.. الكويت توضح موقفها من الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مجلس الوزراء الكويتي دعم خيارات الشعب الفلسطيني، الإثنين، بإقامة دولة مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وذلك بعد أيام من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اقتراب الكويت من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأكدت الحكومة الكويتية على "مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى"، وشددت على وقوف الكويت إلى جانب الشعب الفلسطيني، وفقا لبيان مجلس الوزراء.

وشدد مجلس الوزراء على دعم الكويت لخيارات الشعب الفلسطيني وتأييدها للجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينيةعلى حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وكانت قد أثارت تصريحات ترامب حول قرب تطبيع الكويت علاقاتها مع إسرائيل، بعد اجتماع مع وفد ضم نجل أمير الكويت بمناسبة تقليد أمريكا للشيخ صباح الأحمد الصباح وسام الاستحقاق.