"رايحين عجهنم" يتصدر تويتر في لبنان بعد إجابة الرئيس عون

بعد استقالة حكومة دياب.. كيف سيبدو مستقبل لبنان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدر هاشتاغ "#رايحين_عجهنم" موقع تويتر في لبنان، عصر الإثنين، عقب مؤتمر صحفي للرئيس اللبناني ميشال عون، اقتباسا من تصريح له حذر فيه من الفشل في الاتفاق حول تشكيل الحكومة.

وردا على سؤال من الصحفيين في المؤتمر عن إلى أين يتجه لبنان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية اللبنانية حول تشكيل الحكومة، رد عون قائلا: "طبعا على جهنم".

ودعا عون في المؤتمر إلى "إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية"، قائلا: "بينما نلمس عقم النظام الطوائفي الذي نتخبط به والأزمات المتلاحقة التي يتسبب بها، وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية".

ورأى عون أنه يجب "عدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء". وأضاف: "فهل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطوائفية والمذهبية؟".

وفور انتهاء المؤتمر الصحفي، دشن مغردون لبنانيون هاشتاغ "رايحين عجهنم" مع آلاف من التعليقات الغاضب والساخرة والمنتقدة للأوضاع اللبنانية والنخبة الحاكمة، ونعرض لكم بعضا منها فيما يلي:

(...) مع #ميشال_عون #رايحين_عجهنم لأن "الجنة بلا ناس ما بتنداس"!!! | #لبنان #لبنان_ينهار #جمهورية_حزب_الله https://t.co/1MU8nULQOL

نحنا ما قلنا شي انت قلتها: #رايحين_عجهنم

على رئاسة الجمهورية أن تخرج على الاعلام بتوضيح حول جواب فخامة الرئيس، #رايحين_عجهنم، وتصحيح وتصويب المعلومة وتعديلها الى أننا في #جهنم وليس بقدرتنا أن نكون أكثر فساداً.

فخامتك رايح معنا أو باقي بالقصر 🤔🌚#رايحين_عجهنم https://t.co/AzBONKviiZ

قال طبعاً #رايحين_عجهنم... على اساس نحنا هلق بالنعيم والجنة 😂...

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