كل ما قد تحتاج معرفته عن حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو للداعية الإماراتي وسيم يوسف، الإثنين، تحدث فيه عما فعلته بعض الشعوب العربية بدولها، وأعاد التأكيد على أن إسرائيل لم ترتكب الأشياء التي ارتكبها العرب.

وشاركت صفحة "إسرائيل بالعربية" (الصحفة الرسمية للخارجية عبر موقع تويتر) متابعيها مقطع الفيديو الذي أعاد عبره يوسف فكرته التي كان قد وضحها في تغريدة سابقة عبر صفحته الرسمية على المنصة نفسها وهاجم فيها أفعال العرب بحق بلدانهم.

وأكد الداعية الإماراتي في المقطع على أن إسرائيل لم تحرق العراق ولم تلق "البراميل" على الشعب السوري (في إشارة للقصف الجوي للقوات الحكومية السورية على مناطق سيطرة المعارضة المسلحة) ولم تكن السبب في الخلافات والانقسامات في مصر ولم تنشر الطائفية في لبنان.

وختم يوسف حديثه في المقطع قائلا: "أنتم بداية أنظروا إلى أنفسكم قبل أن تنظروا لإسرائيل أنظروا لأنفسكم قبل أن تطعنوا بالسلام، أنتم فجرتم مساجد يرفع ويذكر فيها اسم الله، فعلى أي دين تتكلمون؟ اصمتوا أشرف لكم استحوا قليلا اخجلوا على أنفسكم فوالله أفعالكم ليتبرأ منها"، حسب قوله.

الداعية الإماراتي وسيم يوسف: "إسرائيل لم تحرق العراق🇮🇶 ولم تلقي البراميل المتفجرة على أبناء سوريا🇸🇾 ولم تحرض مصر على أهل مصر🇪🇬 ولم تفجر ليبيا 🇱🇾 ولم تجعل لبنان🇱🇧 طوائف. أنتم بداية أنظروا لأنفسكم، قبل أن تنظروا لإسرائيل🇮🇱. أنظروا لأنفسكم قبل أن تطعنوا بالسلام!" @waseem_yousef https://t.co/buJMRG6Hug

وكان قد نشر يوسف تغريدة في 16 سبتمبر/أيلول الجاري (بعد يوم من توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى) أكد فيها على أن العرب يتحملون مسوؤلية ما حدث في دولهم، وذلك في إطار دفاعه عن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وكانت قد وقعت أبوظبي والمنامة اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، في البيت الألبيض، في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.