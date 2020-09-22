دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت سفير إسرائيل في مصر، أميرة أورون، صورة تجمعها مع طارق الملا، وزير الطاقة والبترول المصري، في احتفال أقيم بمناسبة تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية.

تشرفت بلقاء وزير الطاقة والبترول المصري المهندس/ طارق الملا - في احتفالية تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية. نأمل أن تفتح هذه المنظمة طرق وآفاق جديدة من التعاون بين دول المنطقة في جميع المجالات للتقدم نحو مستقبل أفضل. #إسرائيل #مصر 🇪🇬🇮🇱 https://t.co/TbAnLHxZyb

جاء ذلك في تغريدة للسفيرة الإسرائيلية على صفحتها بتويتر، حيث قالت في تعليق: "تشرفت بلقاء وزير الطاقة والبترول المصري المهندس/ طارق الملا - في احتفالية تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية.. نأمل أن تفتح هذه المنظمة طرق وآفاق جديدة من التعاون بين دول المنطقة في جميع المجالات للتقدم نحو مستقبل أفضل".

ستوقع كل من مصر وإسرائيل والأردن وقبرص واليونان وإيطاليا والسلطة الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية في القاهرة بحضور سفراء الدول الأعضاء به اليوم الثلاثاء. #إسرائيل #مصر #منتدى_شرق_المتوسط https://t.co/I15EkFBsdB

ونشرت السفارة الإسرائيلية في مصر تغريدة منفصلة قالت فيها: " ستوقع كل من مصر وإسرائيل والأردن وقبرص واليونان وإيطاليا والسلطة الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية في القاهرة بحضور سفراء الدول الأعضاء به اليوم الثلاثاء".

ويهدف المنتدى الذي أُسس عام 2019 إلى إنشاء سوق غاز على المستوى الإقليمي وتأمين العلاقات التجارية وضمان تلبية العرض والطلب من الدول المكونة للمنتدى.