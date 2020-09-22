تداول مقاطع فيديو مظاهرات في مصر.. والد محمد علي يعلق وعمرو أديب يرد

الشرق الأوسط
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المقاول المصري محمد علي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— هاجم عبدالخالق، والد المقاول المصري، محمد علي ابنه موجها انتقادات لاذعة له عقب فشل دعوات التظاهر "المليونية" التي وجهها ضد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي قبل يومين في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.

جاء ذلك في مداخلة هاتفيه له على قناة صدى البلد المصرية، حيث قال: "ده ابن عاق ليا والدولة وهو مريض شهرة وما يفعله حاجة شاذة.. هو وضيع ومريض نفسيا وكذاب وأتمنى أن يكون محمد الخاين مش محمد علي.. خد فلوس اخوة اليتيم ده إنسان جاحد، وسرق 22 مليون جنيه من أموالي وأموال شقيقه".

وأضاف: "لو امتلكته هقتله وده اتكلم عن الغلابة وسارق فلوس الأيتام وقدمت بلاغ للنائب العام"، مؤكدا أن "مصر فضلها عليه (محمد علي وعلى والده وعلى كل عائلته".

من جهته استشهد الإعلامي المصري، عمرو أديب بعدد من مقاطع الفيديو المتدوالة عن مظاهرات في مصر، في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC مستقبلا مداخلات هاتفية من أشخاص في تلك المناطق للتعليق على صحتها وعدد المشاركين فيها.

ويذكر أن المقاول المصري، محمد علي، نشر مقطع فيديو على صفحاته بموقع التواصل الاجتماعي، عقّب فيها بغضب على "تغطية قنوات المعارضة" للمظاهرات التي دعا لها، الأحد.

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