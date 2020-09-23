دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار مقطع فيديو يظهر سقوط لعبة "صاروخ" وعلى متنها أشخاص في مدينة ترفيهية في منطقة مطروح بمصر، وإصابة 10 أشخاص منهم 6 أطفال، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الأهرام المصرية مقطع الفيديو قائلة إن "وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، أكد على تنظيم حملة مكبرة من مجلس المدينة، على أماكن الألعاب الترفيهية ’ملاهي الأطفال‘، أسفرت عن غلق وتشميع 6 مراكز ملاهي ترفيهية، في مناطق باب البحر وكورنيش المدينة، بعد أن تبين انتهاء تراخيصها".

وتابع المسؤول المصري قائلا وفقا للأهرام: "تم الدفع بحملة مكبرة، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لمراجعة تراخيص الملاهي في منطقة كورنيش المدينة، وبفحص التراخيص تبين عدم وجود مستندات لعدد من الملاهي، وبناء عليه، تم غلق وتشميع 6 ملاهي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها".

وأردف: "تقرر إغلاق ملاهي البوسيت، بعد واقعة الإهمال التي حدثت، للحفاظ على أرواح المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين فيها"، في حين "ألقت أجهزة الأمن القبض على اثنين من المسؤولين عن الملاهي، وإحالتهم للنيابة، مع وقف نشاط الملاهي وإغلاقها"، وفقا للأهرام.