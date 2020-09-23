تداول فيديو ردة فعل مندوب إسرائيل خلال كلمة أردوغان في الأمم المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل جلعاد أردان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة خلال كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باجتماع الدورة الـ 75 للجمعية العامة.

شاهدوا🎥 مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان يغادر القاعة أثناء الهجوم والاتهامات الباطلة للرئيس التركي أردوغان حيال إسرائيل أردن: "لن أسمح لأردوان الديكتاتور قاتل الأكراد، منكر إبادة الأرمن والمتعاون مع مخربي حماس أن يشوه سمعة إسرائيل" @giladerdan1 @rterdogan_ar https://t.co/7xTqzGRfrE

ونشر الإعلامي الإسرائيلي، شمعون أران مقطع الفيديو المتداول بتعليق قال فيه: "شاهدوا.. مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان يغادر القاعة أثناء الهجوم والاتهامات الباطلة للرئيس التركي أردوغان حيال إسرائيل.. أردن: ’لن أسمح لأردوغان الديكتاتور قاتل الأكراد، منكر إبادة الأرمن والمتعاون مع مخربي حماس أن يشوه سمعة إسرائيل‘".

خطاب في الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة https://t.co/cU6beaGoBb

ونقلت صحيفة جوروساليم بوست الإسرائيلية على لسان أردان قوله: "أردوغان يواصل كذبه وبياناته المعادية للسامية ضد إسرائيل، ومن المهم أن يعلم العالم معاييره المزدوجة التي يعيشها على مدى سنوات".

ونشر الرئيس التركي كلمته المسجلة بالفيديو المرسلة للاجتماع الأممي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر والتي هاجم فيها إسرائيل واتفاق السلام مؤكدا على موقف تركيا مما يجري.