دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق على تعليقات بعض الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم اسم "إسلاميين"، قائلا إنه يكاد يسمع "صهيل الخليل في الجاهلية".

أقرأ تعليقات بعض من يطلقون على أنفسهم "اسلاميين" فاكاد أسمع صهيل الخيل في الجاهلية وفكرها ولغتها. أقرأ تعليقات بعض من يطلقون على أنفسهم "وطنيين" فأكاد أرى مليشيات القمصان السود في عصر موسيليني وفكرهم ولغتهم. أهمس في أذن الجميع: العلم والحرية هما المخرج

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "أقرأ تعليقات بعض من يطلقون على أنفسهم ’إسلاميين‘ فأكاد أسمع صهيل الخيل في الجاهلية وفكرها ولغتها. أقرأ تعليقات بعض من يطلقون على أنفسهم "وطنيين" فأكاد أرى مليشيات القمصان السود في عصر موسيليني وفكرهم ولغتهم. أهمس في أذن الجميع: العلم والحرية هما المخرج".

وتابع البرادعي قائلا: "ممكن ان نستمر في التناحر حول أساس هويتنا الدين أم القومية؛ حول نظام الحكم ديمقراطي أم سلطوي؛ حول المختلف عنا مسلم أو ازيدي، عربي أو امازيغي. ممكن ان يستمر الخلاف وشيطنة الآخر ولكن تبقى الحقيقة المؤلمة: دون توافق مجتمعي مبني على قيم الحرية والمساواة والتضامن لن نخرج إلى النور".

وفي تغريدة منفصلة عقّب البرادعي على الاجتماع الـ75 لمجلس الأمم المتحدة قائلا: " يبدأ رؤساء الدول اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة مشاكل العالم المتفاقمة والعابرة للحدود. للأسف نذهب كدول عربية إلى هناك منقسمين على أنفسنا دون رؤية نطرحها أو إضافة نقدمها. فقدنا مقعدنا على الطاولة لحين إشعار آخر".