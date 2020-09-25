دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر العقيد عمرو عبدالمنعم الذي قتل في أحداث محاولة هروب سجناء من سجن طرة مشدد الحراسة، خلال عرض أمني وهو يقوم بأكل أفعى.

رحم الله البطل .. الشهيد عمرو عبد المنعم يأكل ثعبانا حيا #صدى_البلد #البلد https://t.co/91RZ7Xgzvw

ونشرت قناة صدى البلد المصرية مقطع الفيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قالت فيه: " رحم الله البطل.. الشهيد عمرو عبد المنعم يأكل ثعبانا حيا".

ووفقا لتقرير بوابة الأهرام، كانت "قوة التأمين بحجز الإعدام بسجن طرة تصدت لمحاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام، ما أسفر عن استشهاد الرائد محمد عفت، رئيس مباحث سجن طرة، العقيد عمرو عبدالمنعم، وعبدالحميد محمدـ أمين شرطة، ومقتل المتهمين الأربعة وهم السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين".

وذكرت الأهرام أن "محافظة المنوفية شيعت، الخميس، في جنازة عسكرية مهيبة، الشهيد الرائد محمد عفت، الذي استشهد في واقعة محاولة هروب 4 سجناء من منطقة سجون طرة.. وشارك في الجنازة، مدير أمن المنوفية، وإبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، من مسقط رأس الشهيد الرائد محمد عفت بمدينة سرس الليان".