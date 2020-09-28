اشتباكات أرمينيا وأذربيجان.. تبادل صور وفيديوهات تدمير آليات عسكرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الدفاع الأرمينية، مقاطع فيديو قالت إنها تظهر عمليات تدمير مدرعات وآليا عسكرية تابعة لأذربيجان وسط استمرار تصاعد الأزمة بين البلدين.

مقاطع الفيديو جاءت في سلسلة نشرتها وزارة الدفاع الأرمينية على صفحتها بموقع مشاركة الفيديو "يوتيوب"، في حين نشر موقع الحكومة الأرمينية صورة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، لرجل دين مسيحي حاملا بندقية بتعليق قالت فيه: "الإيمان والقوة".

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من جهتها نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقاطع فيديو تظهر أيضا تدمير آليات عسكرية أرمينية على الحدود بين البلدين.

وتشهد خطوط الجبهة بين البلدين اشتباكات عنيفة، إذا اتهمت أرمينيا أذربيجان بالمبادرة بقصف المناطق المدنية، ومشيرة إلى أن الجيش الأرميني أسقط مروحية أذرية ودمر دبابات وناقلات جنود.

بالمقابل، اتهمت أذربيجان أرمينيا باستهداف المناطق السكنية صبيحة الأحد، مشيرة إلى أنها ردت على مصادر النيران وأسكتتها، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، الأحد، عن دعم بلاده لأذربيجان ضد أرمينيا، وسط تصاعد الاشتباكات العسكرية بينهما حول إقليم ناغورني قره باغ، المتنازع عليه بين البلدين، قائلا: "الشعب التركي يقف بكل إمكانياته إلى جانب شقيقه الأذربيجاني"، مضيفا أن "تركيا ستواصل تعزيز تضامنها مع الأشقاء الأذربيجانيين انطلاقا من مبدأ شعب واحد في دولتين"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.