إيهاب توفيق يكشف حقيقة ترشحه لمجلس النواب ويتحدث عن "حرامي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الفنان المصري، إيهاب توفيق، أن جزءا من الأنباء التي تحدثت عن ترشحه لمجلس النواب "صحيح" لكنه أشار إلى أن الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي نُشرت بدون إذنه واصفا من صورها بـ"الحرامي".

وقال توفيق عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام: " بخصوص الصور و الاخبار التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى و المواقع الاخباريه عن الترشح لمجلس النواب ، الخبر جزء منه صحيح و لكن نظراً لإتخاذ القرار فى وقت متأخر فلم تُستكمل كل الأوراق اللازمه و كان أمس الموافق ٢٦-٩-٢٠٢٠ هو آخر يوم لتقديم الأوراق المطلوبه للترشح و نظراً لضيق الوقت و عدم استكمال المستندات اللازمه لم يتم الترشح".

وأضاف الفنان المصري قائلا: " بخصوص الصور التى تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي و المواقع الإخبارية، فنحن نعتبر الشخص الذي قام بتصويرها ما هو إلا شخص حرامي و سارق لانه تسبب في نشر خبر لم يكن صحيح على أكمل وجه و دون موافقتي مع العلم اني طلبت منه عدم تصويري أكثر من مرة".

وتابع توفيق قائلا: " ومن ناحية أخرى أتوجه بالشكر لكل الناس إللى ارسلت لى و شجعتني على هذه الخطوه ولكن للأسف لم تتم و خيرها فى غيرها"، حسب قوله.