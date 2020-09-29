تداول ما قدمته حماس كهدية لسفير إيران في قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير تقديم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هدية خلال تكريم سفير إيران في قطر، محمد علي سبحاني بعد انتهاء مهامه في الدوحة.

حماس كانت قد نشرت تقريرا على موقعها الرسمي قالت فيه إن عددا من قادة الحركة مثل موسى أبو مرزوق وخالد مشعل وعزت الرشق وسامي خاطر، استقبلوا وكرموا سبحاني وقدموا له "هدية تذكارية تتضمن صورةً للقدس والمسجد الأقصى".

وقالت حماس في تقريرها: "وجهت الحركة الشكر والتقدير لسعادة السفير على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، ومواقفه المشرفة عبر السنوات الطويلة تجاه القضية الفلسطينية، وعلى دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في العودة والتحرير، متمنين له التوفيق فيما سيعهد له من مهام في المستقبل القريب".

ونقلت حماس على لسان السفير الإيراني أنه "أعرب عن شكره وامتنانه لحركة حماس وقادتها في الدوحة على حفاوة الاستقبال، مستذكراً محطات لقاءاته مع قادة الحركة فترات عمله السابقة سفيراً في عمّان ودمشق وبيروت، وصولاً للدوحة، وتأكيده على العلاقة المتينة التي تجمع بلاده مع الحركة، وتأكيده على موقف إيران الثابت في دعم الشعب الفلسطيني".