وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 91 عاما، في الولايات المتحدة، حيث كان يخضع للعلاج منذ يوليو/ تموز الماضي، وفقا لما أعلنه الديوان الأميري، الثلاثاء.

وكانت الحكومة الكويتية دعت، في وقت سابق الثلاثاء، إلى عدم الالتفات إلى "ما يثار" في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع تصدر هاشتاغ باسم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح موقع تويتر. وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم: "ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، سافر الشيخ صباح إلى الكويت "لاستكمال العلاج بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في الكويت"، بحسب الديوان الأميري الذي لم يحدد ما هي العملية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح قد أعلن في 18 يوليو أن الشيخ صباح دخل المستشفى لإجراء "بعض الفحوصات الطبية". وفي اليوم التالي، أعلن الديوان عن إجراء عملية جراحية لأمير الكويت "تكللت بالتوفيق والنجاح".