من صباح الأول إلى نواف الصباح.. حكام الكويت الستة عشر منذ 1756

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تولى حكم دولة الكويت 15 حاكما من عائلة الصباح، كان أولهم الشيخ صباح بن جابر في عام 1756، والخامس عشر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي أُعلنت وفاته الثلاثاء.

وحسب الدستور، نادى مجلس الوزراء الكويتي بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ليكون أمير البلاد السادس عشر، وفي انتظار مبايعته من قبل مجلس الأمة (البرلمان).

وتنص المادة الرابعة من الدستور والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن "الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح". وتوضح المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة أنه "إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا".

وتنص المادة 60 من الدستور على أن "الأمير يؤدي قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

وفيما يلي قائمة حكام الكويت منذ :