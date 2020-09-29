بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح.. مجلس الوزراء الكويتي ينادي بولي العهد أميرا للبلاد

الشرق الأوسط
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بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح.. مجلس الوزراء الكويتي ينادي بولي العهد أميرا للبلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نادى مجلس الوزراء الكويتي بولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أميرا للبلاد بعد وفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء، وفقا لبيان تلاه وزير الداخلية، أنس خالد الصالح.

وقال الصالح في البيان الذي أعقب اجتماعا استثنائيا للحكومة الكويتية على خلفية وفاة أمير البلاد، إن مجلس الوزراء قرر مناداة ولي العهد أميرا للبلاد.

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وأشار الصالح في البيان إلى أن الكويت أعلنت الحداد الرسمي 40 يوما على وفاة أمير البلاد الراحل، وتعليق العمل في الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام، وفقا للبيان.

وكان قد أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير البلاد، الثلاثاء، وكشف بيان الحكومة أن الصباح توفي في الولايات المتحدة الأمريكية

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