دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نعى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، وذلك بعد أن أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاته، الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما، مشيرا إلى أن "الفاجعة كبيرة".

وقال الغانم عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ولا راد لقضاء الله وقدره، والموت حق فاجعتنا كبيرة، ومصابنا جلل، برحيلك ايها القائد والوالد والمعلم سمو امير الانسانية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رحمك الله".

وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي قائلا: "عزائي لسمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله و لأهل الكويت الكرام ، ولكل من يسكن هذه الأرض الطيبة وللملايين من العرب والمسلمين الذين يرون فيك نموذجا ومثالا للحاكم العادل والحكيم".

وتابع الغانم في تغريدة لاحقة قائلا: "وبرغم إيماني بقضاء الله وقدره، الا انني عاجز حاليا عن تصور كيف لن التقيك مجددا، استمع إليك، وانهل من حكمتك، واستفيد من تجربتك الطويلة لقد كنت ايها الوالد درعا لهذا الوطن، وأبا للجميع، وحاميا لمكتسبات الشعب الدستورية ، عين على رب العالمين وعين على مصلحة الكويت وأهلها"، حسب قوله.

وختم رئيس مجلس الأمة الكويتي نعيه لأمير البلاد قائلا: "رحمك الله ايها الأمير الجليل، وجعل جنة الفردوس الأعلى مقرا ومستقرا لك والهمنا جميعا جميل الصبر والسلوان، انه سميع مجيب"، حسب قوله.

وكان قد أعلن الديوان الأميري في الكويت عن وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز 91 عاما، الثلاثاء.