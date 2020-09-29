دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أنه التقى أمير البلاد الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتقرر أن يؤدي اليمين الدستورية في جلسة خاصة للبرلمان الأربعاء.

وقال الغانم عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تشرفت قبل قليل بلقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه والله ورعاه بمعية أخي سمو رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي قائلا: "وقد استمعنا لتوجيهات سموه السامية وتقرر دعوة مجلس الامة لعقد جلسة خاصة يوم غد الاربعاء في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، يؤدي خلالها سموه اليمين الدستورية وفقا لنص المادة (٦٠) من الدستور"، على حد تعبيره.

وكان قد نادى مجلس الوزراء الكويتي بولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أميرا للبلاد خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية الثلاثاء في أمريكا عن عمر يناهز 91 عاما.