انسحاب عضو مؤسس بحزب التجمع الوطني المعارض للسعودية يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار إعلان حزب التجمع الوطني الذي يضم عددا من المعارضين للمملكة العربية السعودية في الخارج، عن انسحاب أحمد المشيخص، أحد الأعضاء المؤسسين بالحزب، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأستاذ أحمد المشيخص يعلق عضويته ويعلن الانسحاب من الحزب، نتمنى له التوفيق والنجاح في رحلته القادمة.

جاء إعلان الانسحاب في تغريدة على صفحة حزب التجمع الوطني بتويتر، الأحد، ذكر فيها: "الأستاذ أحمد المشيخص يعلق عضويته ويعلن الانسحاب من الحزب، نتمنى له التوفيق والنجاح في رحلته القادمة".

إعلان انسحاب المشيخص يأتي بعد نحو 5 أيام فقط من إعلان تأسيس الحزب في الـ23 من سبتمبر/ أيلول الجاري. وهو من بين المؤسسين الـ6 للحزب ومن الموقعين على البيان التأسيسي إلى جانب كل من مضاوي الرشيد وسعيد الغامدي ويحيى عسيري وعبدالله العودة بالإضافة إلى عمر الزهراني.

وقال الحزب في بيانه التأسيسي: "نعلن عن إنشاء حزب التجمع الوطني الذي يهدف إلى التأسيس للمسار الديمقراطي كآلية للحكم في المملكة العربية السعودية.. نتبنى حقوق الإنسان وضمان الحريات بلا تمييز والحق في التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات المدنية المستقلة.."

وكانت CNN بالعربية قد تواصلت مع الحكومة السعودية بالإضافة إلى هيئة حقوق الإنسان في المملكة للحصول على تعليق حول بعض ما ورد في البيان دون رد حتى كتابة هذا التقرير.