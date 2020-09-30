ترامب يبرز مناقب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت بعد وفاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أبرز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عددا من مناقب وإنجازات أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي أعلن عن وفاته، مساء الثلاثاء، عن عمر 91 عاما.

وقال ترامب في بيان صادر عن البيت الأبيض: "أشعر بحزن بالغ لوفاة صديقي العزيز أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ونتقدم أنا وزوجتي ميلانيا بأحر التعازي للشعب الكويتي على هذا المصاب".

وتابع ترامب قائلا: "لقد كان الشيخ الصباح صديقا وشريكا ثابتا للولايات المتحدة، وتشرفت بتقليده وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى في وقت سابق من هذا الشهر.. كان الأمير رجلا دبلوماسيا بلا مثيل وتولى منصب وزير الخارجية لأربعين عاما.."

وأضاف: "لقد ساعدت وساطته الحثيثة في حل النزاعات في الشرق الأوسط في ردم هوة الانقسامات في ظل أصعب الظروف. وآمل أن تجتمع دول الخليج لتكريم إرثه والعمل نحو المستقبل التعاوني الذي تصوره".