دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول عدد من مستخدمي موقع تويتر مقطع فيديو لمقابلة قديمة لأمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح، بينما كان يتحدث عن موقف طريف جمعه بزوجته حول سبب عدم مفارقة الضحكة لوجهه.

ويظهر الشيخ صباح في المقطع وهو يقول: "أذكرزوجتي رحمة الله عليها كانت تقول لي: ألا تستطيع أن تغلق فمك عن الضحك، فقلت لها: ليتني أستطيع لكن هذه طبيعتي"، على حد تعبيره.

الشيخ صباح تقول له زوجته "ما تقدر تسكر حلقك عن الضحك" يازينك ويازين طبعك وضحكتك، اسأل الله أن تكون شافعة لك أمام ربك #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح #الشيخ_صباح_في_ذمه_الله #الكويت https://t.co/WB0B1qN3CE

وكان قد أعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح، الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما أثناء رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونادى مجلس الوزراء الكويتي بولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أميرا للبلاد خلفا للشيخ صباح، وقد أدى الأمير الجديد اليمين الدستورية الأربعاء، في جلسة خاصة لمجلس الأمة (البرلمان).