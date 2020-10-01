دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لا تزال المواجهات والاشتباكات العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا تتصاعد حول إقليم ناغورني قره باغ، المتنازع عليه بين البلدين.

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وزارة الدفاع الأذربيجانية، نشرت مقاطع فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تظهر عمليات قصف ليلي واستهداف لمواقع تابعة لأرمينيا، بتعليق قالت فيه: "ضربات ساحقة للجيش الأذربيجاني ليلا كبدت الجيش الأرميني المحتل خسائر كبيرة".

Footage of #Armenia'n forces🇦🇲 destructing strongholds & military equipment of #Azerbaijan - @ArmeniaMODTeam. #ArtsakhStrong #NKpeace #NKstrong #StopAzerbaijaniAggression #ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ https://t.co/bSRSv5KQpU

من جهتها نشرت أرمينا عبر الموقع الرسمي للجمهورية على تويتر، تغريدة عرضت فيها مقاطع فيديو لضربات عسكرية، قالت فيها: "صور للقوات الأرمينية تدمر معاقل ومعدات عسكرية لأذربيجان".

ويذكر أن تركيا دخلت على خط الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان مؤكدة الوقوف إلى جانب الأخيرة، حيث دعا الرئيس التركي في تصريحات سابقة "العالم بأسره للوقوف إلى جانب أذربيجان في كفاحها ضد الاحتلال والظلم الأرميني"، وأضاف أن "المجتمع الدولي لم يستطع إبداء الموقف اللازم حيال العدوان الاستفزازي لأرمينيا، واتبع مجددا معايير مزدوجة".