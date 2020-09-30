وزير خارجية تركيا: حل وحيد لحل الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن الحل الوحيد للأزمة بين أذربيجان وأرمينيا يكمن بانسحاب الأخيرة من الأراضي الأذربيجانية.

وزير الخارجية التركي: انسحاب أرمينيا هو الحل الوحيد للأزمة في قره باغ https://t.co/67kLRuC2hL

جاء ذلك في تصريح صحفي لجاويش أوغلو قال فيه وفقا لما نقله تلفزيون TRT التركي الرسمي: "الحل الوحيد لمشكلة قره باغ المحتلة يكمن بانسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية ولا يمكن التسوية دون ذلك".

وتابع قائلا: "أنصح جميع المهتمين بهذه الأزمة بعدم معاملة أذربيجان وأرمينيا بالدرجة نفسها لأنها مقاربة غير عادلة.."

وأكد الوزير التركي على أن بلاده "تقف إلى جانب أذربيجان سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات، نريد حل هذه المسألة من جذورها حتى يحل السلام والاستقرار في منطقة القوقاز وتتحرر أراضي أذربيجان المحتلة ويعود نحو مليون مهاجر إلى منازلهم".