دبي تعلن تعديلا جديدًا في بروتوكول السفر من وإلى الإمارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، الجمعة، تعديلا جديدًا في بروتوكول السفر من وإلى الإمارات، من شأنه تسهيل إجراءات المسافرين، لا سيما المواطنين.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي نص البروتوكول الجديد، قائلا إنه يعفي المواطنين الإماراتيين من إجراءات إضافية، دون الإخلال بالتدابير الوقائية الأساسية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وحسب البروتوكول الجديد، سيتم إعفاء المسافرين، لا سيما مواطني الإمارات، من فحص PCR (الخاص بالتأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا) قبل مغادرة الوجهة القادمين منها، بغض النظر عن الوجهة أو المدة، والاكتفاء بالفحص لدى الوصول إلى منافذ إمارة دبي، فيما يبقى الفحص مطلبًا أساسيًا للمقيمين والسياح قبل القدوم إلى دبي.

كما ينص البروتوكول على إلزامية الفحص المُسبق لمسافري الترانزيت القادمين من مجموعة من الدول أو حسب مُتطلبات وجهاتهم النهائية، أما المغادرين من دبي، فالفحص إلزامي إذا كانت الوجهة المقصودة تطلب الفحص المسبق.

ينص البروتوكول الجديد على إعفاء المواطنين من فحص PCR قبل مغادرة الوجهة القادمين منها، بغض النظر عن الوجهة أو المدة، والاكتفاء بالفحص لدى الوصول إلى منافذ الإمارة، فيما يبقى الفحص مطلباً أساسياً للمقيمين والسياح قبل القدوم إلى دبي. https://t.co/i8wbVhvHzj

ويوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات عن خطة لزيادة نطاق فحوص كورونا بهدف الاكتشاف المبكر لحالات الوباء.

وقالت الوزارة إنها أجرت 107,187 فحصًا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن رصد 1181 إصابة جديدة، ليصل مجموعة حالات الفيروس المُسجلة بالإمارات 96,529 حالة.

وحدثت 3 وفيات إضافية، ليبلغ عددها الإجمالي 424 حالة، فيما أعلنت الوزارة وصول حالات الشفاء إلى 86,071، بعد تعافي 1168 حالة جديدة .