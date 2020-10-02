مع حلول الذكرى الثانية.. مستشار أردوغان: قتل خاشقجي جريمة ضد تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، أن قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي "جريمة ضد تركيا"، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لمقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وقال أقطاي، في لقاء مع وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية نشرته الخميس، إن "الحادثة عبارة عن جريمة وقعت على الأراضي التركية، وضد شخص تحت الحماية التركية"، مضيفا أن "هذه جريمة مرتكبة ضد تركيا، والمؤسسات التركية تنظر إليها من هذا المنظور".

وذكرت "الأناضول" أن تصريح أقطاي جاءت تعليقا على "الأطروحات السعودية التي تقول إن تركيا غير معنية بالجريمة، لكونها وقعت ضمن مبنى القنصلية التي تعدّ أرضاً سعودية".

واعتبر أقطاي أن "هذا أمر غير مقبول" وقال إن "خاشقجي قُتل إثر جريمة ارتكبتها بعثة دبلوماسية في مكان حصل على امتيازات دبلوماسية على الأراضي التركية. وبالتالي تركيا معنية بالجريمة بالدرجة الأولى".

وأضاف أن "القنصلية العامة تفقد امتيازاتها الدبلوماسية عندما تكون مسرحاً لجريمة قتل إنسان". وتابع بالقول: "لا يمكنكم ارتكاب الجريمة التي تريدونها عبر القول بأن ذلك المكان أرض سعودية".