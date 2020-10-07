دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "لن يحدث مطلقا مرة أخرى"، بهذه العبارة اختتم وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد كلمته في سجل النصب التذكاري لضحايا الهولوكوست في ألمانيا، الذي زاره برفقة نظيريه الإسرائيلي غابي أشكينازي والألماني هايكو ماس.

وكتب الشيخ عبدالله بن زايد في السجل: "فخور بزيارتي اليوم للنصب التذكاري لضحايا اليهود في أوروبا المعروف باسم النصب التذكاري للهولوكوست، ذلك المكان الذي يخلد سقوط كوكبة من بني البشر ضحايا لدعاة التطرف والكراهية".

وأضاف أن ذلك المكان "يؤكد في الوقت ذاته على قيم إنسانية نبيلة تدعو إلى التعايش والتسامح وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات كافة، تلك القيم التي تأسست عليها بلادي وستظل دائما محركا رئيسيا لمسيرتها التنموية".

وتابع بالقول: "تحية تقدير واعتزاز لأرواح ضحايا الهولوكوست ونثمن هذه المبادرة الطيبة من جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة"، مختتما كلمته بقوله: "لتكن أرواحهم مرتبطة برباط الحياة الأبدية" و"لن يحدث مطلقا مرة أخرى".