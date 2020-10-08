أردوغان يوجه رسالة عن القوات التركية في قطر إلى "الساعين لنشر الفوضى"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غداة زيارته إلى قطر، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، بأن التواجد العسكري لبلاده في قطر "يخدم الاستقرار والسلام في منطقة الخليج"، على حد تعبيره.

وقال الرئيس التركي إنه "يجب ألا ينزعج أحد من تواجد تركيا وجنودها في الخليج، باستثناء الأطراف الساعية لنشر الفوضى"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وجاءت تصريحات أردوغان أيضا غداة مصادقة البرلمان التركي على تمديد إرسال القوات العسكرية التركية إلى سوريا والعراق "لإجراء عمليات عسكرية لملاحقة الإرهابيين"، لمدة عام، اعتبارا من 30 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال أردوغان إن "تركيا ليست باقية في الأراضي السورية إلى الأبد وستنهي وجودها في هذا البلد بمجرد إيجاد حل دائم للأزمة". وأضاف أن بلاده "ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب ودعم الديمقراطية وإنهاء حالات عدم الاستقرار".