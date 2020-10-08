نشر الخميس ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دشن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره القطري خالد العطية، سفينة تدريب حربية لصالح البحرية القطرية، الخميس، حسبما أوردت قناة "TRT" التركية الرسمية.

وقالت قناة "TRT" إن السفينة تعد من أكبر سفن التدريب في العالم، حيث يتم بناءها في حوض سفن "الأناضول" في مدينة إسطنبول التركية.

وتحمل السفينة، التي شهد أكار والعطية تدشينها، اسم لدوحة QTS91.

وتعززت العلاقات السياسية والعسكرية بين قطر وتركيا منذ اندلاع الأزمة القطرية الخليجية في 5 يونيو حزيران 2017.

من أكبر سفن التدريب في العالم.. وزير الدفاع التركي ونظيره القطري يدشنان سفينة التدريب المسلحة "#الدوحة QTS91" للبحرية القطرية، وذلك في حوض بناء السفن "الأناضول" في مدينة #إسطنبول https://t.co/MfHYbeBj1O

وتوجد اتفاقية مُبرمة بين قطر وتركيا تسمح بإرسال ونشر قوات تركية في الدوحة.

وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات غداة زيارته الدوحة، إن التواجد العسكري لبلاده في قطر "يخدم الاستقرار والسلام في منطقة الخليج"، على حد تعبيره.

وقال الرئيس التركي إنه "يجب ألا ينزعج أحد من تواجد تركيا وجنودها في الخليج، باستثناء الأطراف الساعية لنشر الفوضى"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وجاءت تصريحات أردوغان أيضًا لدى مصادقة البرلمان التركي على تمديد إرسال القوات العسكرية التركية إلى سوريا والعراق "لإجراء عمليات عسكرية لملاحقة الإرهابيين"، لمدة عام، اعتبارا من 30 أكتوبر/ تشرين الأول.