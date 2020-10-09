دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رئيس الورزاء اللبناني، السابق، سعد الحريري، الحميس، رسائل عدة أهمها كان لحزب الله، وذلك باعتبار تدخله في سوريا بمثابة "البلاء" للبنان.

وقال الحريري في تصريحات تلفزيونية: "في البلد هناك 3 مشاريع، مشروع حزب الله وحركة أمل المرتبط بالخارج، ومشروع يريد أن يخرج لبنان من هذه الأزمة ويعمل على مبدأ لبنان أولا مشروع من المزايدين الذين أوصلوا البلد على ما نحن عليه"، وأضاف قائلا: "التمسك بتسمية سعد الحريري من قبل حركة أمل وحزب الله هي فقط لتفادي الاحتقان السني الشيعي"، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني السابق قائلا: "اتهمت بأنني أشكل حكومة الدكتور مصطفى أديب، ولكن وظيفتي كانت فقط تحذير أديب بعدم تسمية أشخاص تستفز أي فريق سياسي"، وأكد أنه مرشح لرئاسة الحكومة "من دو جميلة حدا".

وقال الحريري: "أنا مرشح لرئاسة الحكومة من دون جميلة حدا لدي كتلة نيابية ومعروف من أنا، لكنني لا اهدد واتوعد كما يفعل الاخرين، بعض المنتقدين والمزايدين يريدونني أن أهدد وانا لن أفعل ذلك، أنا ابن رفيق الحريري المعتدل"، على حد تعبيره.

وتطرق رئيس الحكومة اللبنانية السابق للتدخلات الخارجية في لبنان قائلا: "لا نريد مشاريع خارجية تفرّط بهذا البلد وهذا تاريخ الطائفة السنية، والحاضن الوحيد لجميع الطوائف في لبنان هي الدولة ومؤسساتها"، وأضاف: "علاقتي بالمملكة العربية السعودية لا يهزّها أحد، وسمير جعجع عمل مصلحته وجبران باسيل يتحمّل مسؤولية افشال العهد"، حسب قوله.

وأضاف الحريري قائلا: "البعض يقول عن سعد الحريري ضعيف وقلبه طيب ويضحي، هل شاهدوا ما حصل في سوريا. ٨٥٪ من السوريين من الطائفة السنية، اين هم الآن... الاكيد انني لن اكون السبب بأن يعاني اللبنانيين ما عاناه الشعب السوري".

وتابع رئيس الوزراء اللبناني السابق قائلا: "الوم حزب الله لانه يعرف انه هو سبب المشكلة في لبنان والشعب اللبناني غير مسؤول عن العقوبات التي تفرض عليه، إذا اراد مصلحة اللبنانين عليه القيام بالتضحيات"، وأردف قائلا: "هناك أفرقاء داخل البلد لم يتركوا لنا صديق خليجي وصديق عربي ينظر إلى اللبنانيين في هذه المحنة التي يمرّ فيها، وتدخل حزب الله في سوريا والعراق واليمن اتى بالبلاء على لبنان"، عل حد تعبيره.