أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، أن ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة "أمر إلزامي" الآن في العاصمة الإيرانية طهران، وأنه سيتم تغريم المخالفين، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس.

وقال روحاني، متحدثًا في الاجتماع الأربعين لفريق العمل الوطني لمكافحة فيروس كورونا: "إذا ظهر المصابون بالفيروس في المجتمع، فسيتم تغريمهم 200 ألف تومان (حوالي 4.75 دولار أمريكي)".

وأضاف روحاني أن أي شخص لا يرتدي قناعا "سيتم تغريمه بمبلغ 50 ألف تومان (حوالي 1.75 دولار أمريكي) ، التي يجب إيداعها في الحساب الذي سيتم الإعلان عنه في غضون أسبوعين".

وحث روحاني المواطنين على توخي اليقظة، مضيفًا أن "هذه الموجة الجديدة ترجع إلى سهولة انتقال المرض، وهو ما يرجع إلى قلة الاهتمام بمراعاة البروتوكولات الصحية".

وأصبحت الأقنعة إلزامية في الأماكن العامة المغلقة منذ يوليو تموز، لكن لم يتم فرض أي عقوبات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما السادات لاري، السبت، إن 195 إيرانيًا إضافيًا لقوا توفوا بسبب فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الوباء إلى 28,293 حالة وفاة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن البلاد سجلت 3875 حالة إصابة جديدة، السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى أكثر من 496,253 حالة.

وأضافت المتحدثة أن 26 مقاطعة في جميع أنحاء البلاد ستستمر في تصنيفها على أنها مناطق حمراء.

وإيران هي الدولة الأكثر تضررًا في المنطقة، وتكافح أزمة اقتصادية وسط العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والتي تهدف إلى ممارسة "ضغوط قصوى" على طهران.