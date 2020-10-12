صورة لـ"أول سفينة شحن إماراتية تصل ميناء حيفا"

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية من ميناء حيفا العام 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعادت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نشر صورة لأول سفينة شحن إماراتية تصل ميناء حيفا بعد توقيع اتفاق السلام بين البلدين.

جاء ذلك في تغريدة على صفحة إسرائيل بالعربية نقلت عن الإعلامي الإسرائيلي شمعون آران، قائلة في تعليق: "لحظة تاريخية في ميناء حيفا: أول سفينة شحن قادمة من الإمارات دخلت صباح اليوم الى إسرائيل.. بذلك افتتاح أول خط تجاري بحري بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل".

وكان آران قد نشر صورة للسفينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: " حصري.. لأول مرة في التاريخ- قبل قليل وصلت أول سفينة إماراتية مباشرة من ميناء جبل علي في دبي الى إسرائيل.. السفينة الإماراتية ’MSC- PARIS‘ دخلت قبل قليل الى ميناء حيفا لتفريغ حمولتها".

وفي تغريدة منفصلة قالت إسرائيل بالعربية: " الحكومة الإسرائيلية اقرت بالإجماع اتفاقية السلام مع الامارات وستطرح للتصويت عليها في الكنيست الخميس المقبل".

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