توكل كرمان في رسائل هيلاري كلينتون: "تمويل أمريكي و4 صور داخل منزلها"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت الرسائل الإلكترونية لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، والتي رُفع عنها السرية مؤخرا، عن مراسلات حول الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان.

Credit: US state department

وفيما يلي نص إحدى الرسائل المرسلة لكلينتون بتاريخ الـ7 من أبريل/ نيسان 2011، من شخص حمل اسم "PVerveer" (لا يعلم بالتحديد هويته ومنصبه حينها):

ديكستر فلينكس لديه تقرير كبير حول اليمن في نيويوركر وعن توكل كرمان، المرأة اليمنية التي كانت قائدة بين المتظاهرين في اليمن. بعد أيام قليلة زُرت منزل كرمان في وسط صنعاء، وفي غرفة الجلوس كان هناك أربع صور معلقة لأربع أشخاص: مهاتما غاندي، مارتن لوثر كينغ، نيلسون مانديلا وهيلاري كلينتون.

كرمان قابلت كلينتون في يناير، قبل بدء الثورة بقليل، ومنظمتها،صحفيات بلا قيود تستلم تمويلا من الحكومة الأمريكية. وقالت (كرمان) اللقاء مع كلينتون رتبته السفارة الأمريكية. وأضافت: "لا أريد أن أصبح وزيرة خارجية، ولكنها مثالي الأعلى"، وفقا لما جاء في الرسالة.

وحاولت CNN التواصل مع توكل كرمان للحصول على تعليق حول ما جاء في هذه المراسلات دون الحصول على رد حتى كتابة هذا التقرير.