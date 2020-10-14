دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه سيعلن السبت المقبل عن كمية احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف مؤخرًا في البحر الأسود.

وأضاف أردوغان، خلال اجتماع الكتلة النيابة لحزب العدالة والتنمية في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة: "سنعلن خلال زيارة سأجريها لسفينة الفاتح للتنقيب في البحر الأسود السبت المقبل، عن كمية الغاز الجديد المكتشف"، حسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

كان أردوعان قال في منتصف أغسطس آب الماضي إن بلاده اكتشفت "أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد بالبحر الأسود".

وقالت وكالة أنباء الأناضول، إن "الحقل المُكتشف قد يفتح الباب أمام حقول أخرى في المنطقة، فيما تواصل السلطات التركية عمليات التنقيب في مياهها بمنطقة شرق البحر المتوسط".

وبشأن التوتر القائم في منطقة شرق المتوسط، قال أردوغان: "سنواصل بشكل عملي إظهار الرد الذي تستحقه اليونان وقبرص الرومية اللتان لم تفيا بوعودهما في المباحثات".

وتأتي تصريحات أردوغان بعد انتقادات أمريكية لقرار تركيا تمديد أنشطة سفينة التنقيب "الريس عروج" للبحث عن الطاقة شرق المتوسط، بينما رد المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، قائلا إنه "تناقض واضح".

وفي مطلع أكتوبر تشرين الأول الجاري، حذر الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على تركيا إذا ما واصلت "أعمال استفزازية"، داعيًا أنقرة إلى التوقف "عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب"، حسب ما ورد على لسان أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.