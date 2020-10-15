التحالف باليمن: وصول 15 أسيرًا سعوديًا و4 سودانيين إلى الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل 15 أسيرًا سعوديًا و4 آخرين من الجنسية السودانية إلى قاعدة الملك سلمان في العاصمة الرياض، الخميس، بحسب ما أوردت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية نقلا عن التحالف في اليمن.

وحسب قناة "الإخبارية"، قال التحالف في اليمن: "نتعامل مع ملف الأسرى والمحتجزين في إطار المبادئ والقيم الإنسانية".

كما ثمَن التحالف في اليمن جهود لجنة الصليب الأحمر والمبعوث الخاص الأممي الخاص مارتن غريفيث، لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت CNN أن أسيرين أمريكيين لدى الحوثيين في اليمن قد تم إطلاق سراحهما، إلى جانب رفاة شخص ثالث كان معهم ومات في الأسر، وفقا لما ذكره مصدر رفيع انخرط بالمفاوضات.

وأكد المصدر لـCNN أنه جرى إطلاق سراح 271 حوثيًا كانوا أسرى في العاصمة العُمانية، مسقط، ضمن الصفقة نفسها وأُعيدوا إلى العاصمة اليمنية، صنعاء.، ولم يسم المصدر الأمريكيين اللذين أُفرج عنهما.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أول من نشر خبر إطلاق سراح الأسيرين الأمريكيين، وذكرت أن اسميهما: "ساندرا لولي، وهي عاملة أمريكية في المجال الإنساني، اعتقلها الحوثيون قبل 3 سنوات، وميخائيل غيدادا، وهو رجل أعمال أمريكي أسره الحوثيون قبل عام"، وأشارت إلى أن الحوثيين أفرجوا عن جثة الأسير الثالث بلال فطين.

وقال المتحدث باسم الجماعة، التي تسيطر على مساحات واسعة من اليمن، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إن مئات "المصابين والمعتقلين من الشعب اليمني" وصلوا إلى صنعاء على متن طائرة من عُمان.

وكتب المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام عبر تويتر: "كل الشكر والتقدير لسلطنة عُمان على جهودها الإنسانية مع الشعب اليمني"، على حد تعبيره.

من جانبه، قال مسؤول تابع للحوثيين واسمه نصر الدين عامر، لـCNN إنه "لا يؤكد أو ينفي أن الأسرى الأمريكيين كانوا ضمن الصفقة"، حسب قوله.