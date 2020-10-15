دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، الحديث عن "إيقاف مُتعمد" لطائرة وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، لدى دخولها الأجواء التركية، بأنها "شائعات من الجانب اليوناني لا تعكس الحقيقة".

وقال مُتحدث الخارجية التركية إن نظيرتها اليونانية طلبت من أنقرة إذنًا لطائرة ديندياس في 14 أكتوبر تشرين الأول، وذلك من أجل رحلته إلى العراق عبر الأجواء التركية، مُشيرًا إلى أنه "تم منح الإذن في حينه ودون أي تأخير".

وأضاف أقصوي أن تركيا منحت إذنا آخر لطائرة ثانية، بعد تعطل طائرة ديندياس بالعراق، بينما ذكر أن الطائرة المعنية أقلعت "دون تقديم خطة طيران".

وقال أقصوي إنه يتم الإبلاغ عن خطط الرحلات عبر نظام "Euro control"، وأن السلطات التركية لم تتلق خطة رحلة الطائرة التي كانت تقل وزير الخارجية اليوناني.

وأشار إلى أنه عندما وصلت الطائرة إلى المجال الجوي التركي طلبت السلطات خطة الرحلة من السلطات العراقية، وبعد حصولها عليها أكملت الطائرة رحلتها بأمان.

وأكد مُتحدث الخارجية التركية انه "لا يمكن لأي طائرة التحليق دون الإبلاغ عن خطة الرحل.. والحصول على الخطة كان ضروريًا من أجل سلامة وزير الخارجية اليوناني"، لافتا أنه تم تزويد السلطات اليونانية بمعلومات في هذا الشأن.