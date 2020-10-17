دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيًا، السبت، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب ما ذكرته وزارة الخارجية السعودية.

وأضافت الخارجية السعودية، عبر حسابها في تويتر، أنه تم خلال الاتصال بحث التعاون بين المملكة وروسيا في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما أشارت الخارجية السعودية إلى أنه ولي العهد والرئيس الروسي أكدا على مواصلة التنسيق بين الجانبين، لدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي https://t.co/nprcO2sWvD

من جانبها، قالت الرئاسة الروسية، إن بوتين والأمير محمد بن سلمان تبادلا "الآراء بشكل مفصل حول التقدم المحرز في اتفاق أوبك بلس - OPEK Plus الحالية".

وأوضحت الرئاسة الروسية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الطرفين ناقشا القضايا المتعلقة بـ"مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، لا سيما آفاق استخدام لقاح سبوتنيك في - Sputnik V الروسي، في المملكة العربية السعودية".

وتوصلت مجموعة دول أوبك بلس، في مايو أيار الماضي، إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط بمقدار 9,7 مليون برميل يوميًا، أي نحو 10% من الإمدادات العالمية، بعد انخفاض أسعاره لمستويات قياسية في أبريل نيسان.

ومن المقرر أن يتواصل العمل بالاتفاق حتى ديسمبر كانون الأول المقبل، بحيث تصل نسبة الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميًا.