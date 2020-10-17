دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار المُغرد الإماراتي المعروف حمد المزروعي، السبت، حالة من التفاعل، بعدما نشر صورة له بأحد المطارات، فيما بدا في خلفيتها طائرة إسرائيلية.

وقبل نشره الصورة، اكتفى المزروعي بكتابة "تل أبيب..."، في تغريدة سابقة، دون أن يشير إلى المزيد المعلومات حول.

في حين علق الصحفي الإسرائيلي، إيدي كوهين، على التغريدة، قائلا: "حمد المزروعي في مطار دافيد بن جوريون الآن".

وأضاف كوهين: "مرحبًا ألف بلهجة أهل نجران ومرحبًا الساع بلهجة أهل العين".

حمد المزروعي 🇦🇪 في مطار دافيد بن جوريون 🇮🇱🕎📍الآن .. مرحباً ألف بلهجة أهل نجران ومرحبا الساع بلهجة أهل العين https://t.co/qX1uv8lGMo

وفي 15 سبتمبر أيلول الماضي، شهد البيت الأبيض توقيع اتفاقي سلام للإمارات والبحرين مع إسرائيل، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، بينما أبدى الفلسطينيون اعتراضهم على ذلك.

وفي 31 أغسطس آب الماضي، هبطت أول طائرة إسرائيلية في مطار أبوظبي، كان على متنها وفد أمريكي – إسرائيلي، برئاسة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، قبيل توقيع اتفاق السلام مع الإمارات.

ويوم الخميس، صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على اتفاق السلام مع الإمارات، بأغلبية كبيرة لصالحه، وذلك بنحو 80 صوتًا مؤيدًا لها مقابل 13 رافضًا. وكانت جميع الأصوات الرافضة للاتفاقية قادمة من القائمة المشتركة للأحزاب العربية في الكنيست.